Кризис российских пропагандистов
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об истерике российских пропагандистов.
Day.Az представляет публикацию:
Вы посмотрите на эти рожи! Какой-то опухший дипломат-неудачник, плюс к нему - полусумасшедшая домохозяйка.
Эти вот двое - "отвечают на заявления Президента Ильхама Алиева". У российских пропагандистов кризис, по ходу, раз ВОТ ЭТО выпустили в эфир на полном серьезе.
Башням Кремля - наш пламенный привет!
