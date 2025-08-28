Зеленский и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Украины Володимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы обсуждались турецко-украинские двусторонние отношения, мирный процесс между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что в Анкаре внимательно отслеживали ход переговоров по украинскому урегулированию на Аляске и в Вашингтоне. Подчеркнув, что Турция продолжает усилия по прекращению войны и установлению прочного мира, он заявил, что его страна и после достижения этих целей будет вносить вклад в обеспечение безопасности Украины.

Поздравив Украину с Днем независимости, Президент Турции выразил уверенность в возможности справедливого разрешения российско-украинского конфликта, указал на необходимость продолжения и активизации контактов между сторонами, добавил, что Турция готова приложить все необходимые усилия для содействия организации контактов на высоком уровне, которые проложат путь к миру.

Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров находится с визитом в Турции. В рамках визита он встретился в Анкаре с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.