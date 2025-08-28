В Москве задержали экс-директора театра сатиры Мамедали Агаева

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, Агаева подозревают в "хищении бюджетных средств в размере более 20 миллионов рублей".

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В ходе обысков по месту жительства Агаева были изъяты денежные средства, документы и предметы, якобы имеющие доказательственное значение. В самом театре произведена выемка документации. Кроме того, наложен арест на счета подозреваемого и его родственников.

Бывший директор доставлен в УВД по ЦАО ГУ МВД России для проведения следственных действий.

Мамедали Агаев был связан с Театром сатиры с 1985 года, занимая должности главного администратора, помощника директора, заместителя и директора-распорядителя. С ноября 1992-го по декабрь 2021 года он возглавлял театр.