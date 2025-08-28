Франция может оказаться на грани финансового коллапса

Глава МВД Франции и лидер партии "Республиканцы" Брюно Ретайо заявил, что страна как никогда близка к финансовому кризису.

Как передает Day.Az, слова политика приводит газета Le Figaro.

"Ситуация крайне серьезная. Никогда Франция не стояла так близко к финансовой пропасти", - сказал Ретайо в ходе выступления на форуме "Лаборатория республики" в Отёне, в Бургундии.

Министр акцентировал внимание на том, что "54% французского государственного долга принадлежит иностранным держателям", подчеркнув, что это уже не просто экономическая проблема, а вопрос национальной независимости и суверенитета.