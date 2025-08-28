Европейцы станут свидетелями новых вооруженных конфликтов после распада Европейского союза (ЕС).

Как передает Day.Az, о последствиях такого развития событий высказался бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

"Когда Евросоюз распадется - а это обязательно случится, - то мы станем свидетелями новых войн прямо на европейской территории. Ужасных войн, которые сравнимы по масштабам разрушений и потерь с тем, что мы наблюдаем сегодня на Украине", - заявил эксперт.

Риттер подчеркнул, что возможные мысли о злорадстве России касательно распада ЕС или Североатлантического альянса является абсурдной, поскольку она заинтересована в поддержании стабильности. Однако, по его мнению, Европа сейчас выбирает хаос и неопределенность.