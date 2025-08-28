Названы самые выгодные iPhone для покупки осенью
Журналисты портала TechRadar предсказали, какие смартфоны Apple подешевеют после выхода iPhone 17.
Как передает Day.Az, материал опубликован на сайте издания.
Редактор медиа Роланд Мур-Кольер заявил, что после релиза нового смартфона Apple компания снизит цену iPhone 16. Специалист полагает, что он подешевеет на 100 долларов - до 699 долларов.
"Такое падение цены не является огромным, но и неплохим, учитывая, что слухи не указывают на существенное обновление поколения iPhone 17", - заметил автор.
Вторым кандидатом на удешевление осенью Мур-Кольер назвал iPhone 16e, который в настоящий момент стоит 599 долларов. Однако эксперт заметил, что Apple может удержать цену iPhone 16e и убрать с продажи iPhone 16. По его прогнозу, в любом случае после выхода новых iPhone самым дешевым и выгодным для приобретения смартфоном бренда останется 16e.
Специалист TechRadar, как и его коллеги из 9to5Mac, считает, что Apple уберет в сентябре из продажи iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Флагманы 2024 года выпуска заменят в пользу iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Однако их можно будет найти со скидкой в продаже даже в 2026 году - у партнеров Apple и сторонних ретейлеров.
"Вот почему я предлагаю вам не покупать iPhone до тех пор, пока не пройдет следующее мероприятие Apple, запланированное на 9 сентября, поскольку даже если новые iPhone вам не понравятся, вы наверняка найдете более дешевую старую модель", - заключил автор.
