Против WADA подали многомиллионный иск

Организаторы Enhanced Games, которые называют "Олимпиадой на стероидах", на своем официальном сайте заявили, что подали многомиллионный иск против Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международной федерации плавания (World Aquatics), обвинив их в кампании по срыву турнира, передает Day.Az.

"Иск является ответом на откровенно хищническую и незаконную кампанию ответчиков. Они принуждают всех участников этого вида спорта бойкотировать Enhanced Games", - говорится в заявлении.

Мероприятие пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Соревнования пройдут с 21 по 24 мая 2026 года. Атлеты будут выяснять сильнейшего в трех видах спорта: плавании, легкой и тяжелой атлетике. Местом проведения игр станет Resorts World Las Vegas.

Организаторы обещают, что вручат тем, кто сумеет установить новый мировой рекорд, денежный бонус в размере $250 тыс. В беге на 100 метров и плавании на 50 метрах вольным стилем победители получат дополнительный бонус в размере $1 млн.