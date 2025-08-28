Намига Гарачухурлу задержали в Шереметьево

Мейханщика Намига Гарачухурлу (Намиг Шюкюров) задержали минувшей ночью в Международном аэропорту Шереметьево.

Как передает Day.Az, об этом пишет Olay.Az.

Российские пограничники также не разрешили въезд в страну его помощнику - Илькину Шюкюрову (племянник - ред.).

Отмечается, что после нескольких часов допроса Илькин был отпущен.

В настоящее время посольство ведет переговоры об освобождении мейханщика.