https://news.day.az/society/1776840.html Намига Гарачухурлу задержали в Шереметьево Мейханщика Намига Гарачухурлу (Намиг Шюкюров) задержали минувшей ночью в Международном аэропорту Шереметьево. Как передает Day.Az, об этом пишет Olay.Az. Российские пограничники также не разрешили въезд в страну его помощнику - Илькину Шюкюрову (племянник - ред.). Отмечается, что после нескольких часов допроса Илькин был отпущен.
Намига Гарачухурлу задержали в Шереметьево
Мейханщика Намига Гарачухурлу (Намиг Шюкюров) задержали минувшей ночью в Международном аэропорту Шереметьево.
Как передает Day.Az, об этом пишет Olay.Az.
Российские пограничники также не разрешили въезд в страну его помощнику - Илькину Шюкюрову (племянник - ред.).
Отмечается, что после нескольких часов допроса Илькин был отпущен.
В настоящее время посольство ведет переговоры об освобождении мейханщика.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре