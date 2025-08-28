Дашнак-клоун Сагателян: фантомный митинг и визги о "несдавшемся Карабахе"

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В Армении оппозиция готовится к якобы "масштабной" акции протеста. Представитель Верховного органа АРФД, депутат фракции "Армения", микрополитик Ишхан Сагателян громогласно заявил, что, оказывается, 2 сентября на площади Свободы в Ереване состоится митинг единства. По его словам, "борьба за Карабах - это не угроза для армянского государства, а, напротив, защита его прав и интересов". Далее, Сагателян обвинил власти в том, что они - ах, какие нехорошие - "совместно с Азербайджаном и Турцией пытаются закрыть тему Карабаха и заставить армян отказаться от своих прав".

И дабы два раза не вставать, оный Ишхан подчеркнул, что в якобы "Карабахе произошла этническая чистка, из-за которой более ста тысяч армян лишились своей родины" - и посему, "эта борьба не только карабахцев, но и всего армянского народа. Несмотря на разногласия, мы должны быть едины и отстаивать свои права", - говорится в его заявлении.

А потом он же сказал, что, мол, "оппозиция не признает соглашений, подписанных "под угрозой силы", требует освобождения удерживаемых в Баку армянских пленных и настаивает на том, что карабахский конфликт не закрыт".

Именно так, ибо есть мерзопакостные и ущербные фигуры, которые сами по себе становятся символом бессилия. Они машут руками, кричат о "борьбе", размахивают флагами мертвых идей - и не замечают, что вокруг давно опустели площади, что народу их "революционная" риторика не нужна. Именно таким карикатурным персонажем выглядит сегодня Ишхан Сагателян, пытающийся воскресить фантом Карабаха. Он готов снова выводить людей на площадь Свободы, как шаман, бьющий в барабан, чтобы вызвать дождь над выжженной пустыней. Но пустыня не оживает от звуков его голосовых связок.

Мягко говоря, грубо выражаясь - пустыня молчит.

Сагателян говорит: "борьба за Карабах - это не угроза для Армении". Звучит почти как анекдот, в котором слова и реальность давно развелись по разные стороны. Какая борьба, пупсик Сагателян.

Но Сагателян тупо продолжает. Он твердит о "геноциде", о "сотнях тысяч изгнанных", о "неправильных документах". Словом, выстраивает еще одну мифологию. Он пытается придать поражению ореол трагедии, а себе - ореол пророка, обличающего "предателей". Только пророк этот карманный, жалкий, похожий скорее на актера провинциального театра, где реквизит давно списан, а зрители покинули зал.

Не случайно он выбрал 2 сентября - дату, когда в 1991 году "объявили независимость" террористической хунты. Тогда, в эйфории постсоветского хаоса, казалось, что можно нарисовать на карте любую границу, придумать любой "государственный герб" и заставить мир поверить в новую реальность. Но мир давно расставил акценты. Азербайджан освободил Карабах. Турция и Россия признали новые реалии. Европа молчала, США занимались своими войнами. И только такие, как Сагателян, застряли в 1991-м, словно муха в ... янтаре.

Смешно слышать, как он обещает "митинг единства". С кем? С уставшими армянами, которых тридцать лет кормили сказками и лозунгами? С элитой, которая давно присматривает себе места подальше от Еревана? Или с диаспорой, которая привыкла использовать Армению как площадку для собственного комплекса жертвы, а сама живет в Лос-Анджелесе и Париже?

Его "борьба" - это не борьба. Это истерика. Это крик человека, который боится признать: все закончилось. Мнимый "арцах" больше не существует, ни на карте, ни в политике. Остались только руины и горькие воспоминания. А он хочет превратить эти руины в трибуну, на которой он сам будет выглядеть "вождем". Но вождь, который ведет народ в пустоту, - это уже не вождь, а трагический клоун.

История Армении полна таких персонажей: шумных, визгливых, но бесплодных. Вспомните трагедии начала XX века, вспомните, как одни обещали "Армению от моря до моря", а другие с улепетывали с поле боя, прячась как тараканы. И вот снова - очередной политческое чучело Сагателян зовет армянв никуда, в прошлое, которое никогда не вернется.

А ведь он прекрасно знает: даже в самой Армении у его "идеи" нет поддержки. Народ устал от войны, от бесконечной роли "жертвы". Народ хочет жить, строить, торговать, учиться, дышать. А Сагателян хочет снова превратить страну в полигон для чужих интересов, в жертвенник для своих политических игр.

Может, Сагателяну стоит выйти на площадь с зеркалом в руках? Пусть посмотрит сам на себя, на свою "борьбу", на свою политическую карьеру, построенную на костях и мифах. И пусть честно ответит: кого он спас? кого защитил? что построил? Ответ очевиден: никого, ничего и никогда.

Давайте называть вещи своими именами. Армянская революционная федерация - та самая рвотная Дашнакцутюн - это не партия, а музей. Музей восковых фигур, где пыльные экспонаты пытаются играть роль "революционеров". Они вечно поднимают знамя борьбы, но бороться им уже давно не с чем и не с кем. Мир изменился, карты перекроились, государства рухнули и поднялись, а они все бормочут свои мантры про "арцах", "независимость", "борьбу с турками". Это как если бы кто-то в XXI веке пытался вернуть Святую Римскую империю или воскрешал монархию в Египте. Комично? Нет - трагично, потому что за этими мифами прячутся судьбы людей.

Дашнаки всегда умели одно: паразитировать на крови. Они не строили государство, они не создавали экономику, они не развивали культуру. Они всегда находили лазейку в чужих трагедиях. Карабах стал для них золотым дном. На нем они зарабатывали политический капитал, на нем шантажировали Ереван, на нем строили свои карьеры. И чем больше смертей, тем выше они взлетали. Это классическая схема политического вампиризма: чем больше крови - тем сытнее.

Зачем они снова поднимают этот флаг? Чтобы вернуть людей в 1991 год, когда все казалось возможным? Нет. Чтобы вернуть себе политическое дыхание, потому что без Карабаха они - никто. Карабах для дашнаков был кислородной подушкой, легкими, сердцем. Потеряли Карабах - задохнулись. И теперь, как утопающий, хватаются за соломинку в виде фантомного "единства".

Но самое мерзкое - это то, как они играют словами. "Этническая чистка", "пленные", "геноцид". Все это - подлая ложь, манипулятивные заклинания, которые они бросают в массы.

Дашнакцутюн - это паразит, присосавшийся к теме Карабаха. Сколько лет они пугали народ "азербайджанской угрозой", "турецким врагом", "необходимостью сплочения". И каждый раз это "сплочение" кончалось тем, что простые люди хоронили сыновей, а дашнакские лидеры делили посты.

Сегодня их главный спикер - тот самый Сагателян. Мелкий политический ремесленник, но абсолютно в духе своей партии. Много слов, громких, пафосных, с приправой "национальной трагедии". Но за этими словами - пустота. Он не способен предложить ни одного реального проекта, ни одного экономического плана, ни одной программы развития. Потому что Дашнакцутюн никогда не был партией созидания. Это партия фантомов, некрофилов, маньяков, садистов.

И что самое страшное: они втянули в свои игры целый народ. Заставили его жить в прошлом, вечно ждать "реванша", вместо того чтобы строить будущее. Превратили Армению в страну-руину, в страну, где дети растут с мыслью о войне, а не о мирной жизни.

Дашнаки и Сагателян хотят митинговать? Так пес с ними, пусть митингуют на окраинах Еревана. Пусть орут лозунги в пустоту. Это будет честнее. Потому что там - их настоящее лицо: пустота, развалины, тишина.

Диаспора давно превратила Армению в свой филиал, в маленький заложник собственных комплексов. Сами они живут в благополучных кварталах Калифорнии и французских пригородах, но каждый сентябрь и апрель превращают армянскую землю в площадку для ритуальных истерик. В Ереване - митинги, в Бостоне - чековые книжки, в Париже - встречи с политиками. И все это под единым лозунгом: "борьба продолжается". Борьба - за что? За Карабах? Нет. За власть над умами и кошельками армян, за возможность вечно держать маленькую Армению в состоянии войны, зависимости и нищеты.

А кто был инструментом этой диаспоры? Конечно, Дашнакцутюн. Именно дашнаки, когда в начале 90-х рухнул СССР, моментально подняли на знамя тему Карабаха. Они понимали: это золотая жила. Пока армяне дохнут на передовой, диаспора будет переводить деньги. Пока есть "арцах", у дашнаков есть смысл существования. Потеряли бы Карабах - стали бы просто политическими пенсионерами, музейными экспонатами.

И вот диаспора превратила Армению в собственный колониальный форпост. Правительства в Ереване менялись, но все они оглядывались на Нью-Йорк и Париж: "Что скажет диаспора? Что скажут дашнаки?". Так принимались решения - не исходя из интересов армянского народа, а исходя из интересов тех, кто десятилетиями наживался на его трагедиях.

Сама идея "независимого арцаха" была с самого начала проектом чужих спецслужб. Неужели кто-то в здравом уме поверит, что крошечная горная территория может "объявить независимость" и стать государством? Нет. Это был инструмент давления на Азербайджан, способ держать регион в вечной турбулентности. И дашнаки оказались лучшими исполнителями этого заказа. Они сделали из Карабаха жертвенник, а из Армении - нацию, запрограммированную на поражение.

Посмотрите, как ловко они действовали. В 1991 году - громкие заявления о "праве на самоопределение". В 1992-м - поставки оружия через Москву и Тегеран, прикрытые лозунгами о "святой войне". В 1994-м - подписание перемирия, но не ради мира, а ради того, чтобы держать ситуацию в подвешенном состоянии, чтобы Карабах навсегда остался "болящей раной". И вот эта рана десятилетиями кормила Дашнакцутюн, кормила диаспору, кормила целую индустрию "борьбы".

А когда в 2020-м и 2023-м эта карта сгорела, когда Азербайджан восстановил свои границы, когда Армения осталась ни с чем, - дашнаки и диаспора снова закричали: "Вах, геноцид!", "Ара, чистка!", "Цавет танем, пленные!" Те же заклинания, что и всегда. Потому что без них они никто.

Диаспора превратила Армению в колонию нового типа. Колонию без шахт и плантаций, но с доильным аппаратом из мифов и слез. Британия вывозила алмазы и золото из Африки, а эти политические торгаши вывозят из Армении кровь, трагедии и чужую боль, упакованную в красивые лозунги для западных фондов. Они сидят в Марселе и Лос-Анджелесе, попивают кофе и зарабатывают на том, что армянская молодежь топчется на месте, гниет в нищете и мечтает о призраках прошлого.

Митинги Сагателяна? Это не протест, это цирк для доноров. Сценка, где статисты кричат о "святой борьбе", а режиссеры пересчитывают гранты. Каждое его выступление - это не политика, а визг мелкого клоуна, который думает, что управляет народом, но на деле работает тамадой на похоронах страны. Армению они превратили в политический морг, где вместо будущего пудрят мумии прошлого.

Дашнаки сделали свой выбор: Армения - это не государство, а остывший труп, который таскают по миру и показывают спонсорам. Молодежи внушают не мыслить о технологиях, бизнесе или развитии, а только мечтать о мифическом "отомщении за Арцах". Им не нужна живая страна, им нужен фантом, чтобы продавать его Западу. Карабах был для них удобным дымом: под ним можно было скрывать коррупцию, диктатуру, продажность, превращать страну в грязную мелкую монету для чужих игр.

Итог? Народ в тупике, страна в пропасти. Вера убита. Сагателян и его кодла в очередной раз ведут армян туда, куда всегда вели дашнаки: к краю, к нищете, к очередному позору. И вся их "борьба" - это петля на шее самой Армении, еще один веревочный ошейник, надетый руками собственных "вождей".

Если у армян осталось хоть чуть-чуть достоинства, они должны плюнуть в лицо этим мерзавцам. Сказать прямо: хватит позорить, хватит торговать чужими костями, хватит тащить страну на дно ради того, чтобы несколько пузатых дашнакских проходимцев имели работу и гонорары. Хватит жить на кладбище мифов. Пора, наконец, жить ради будущего, а не умирать ради того, чтобы кормить этих шакалов из диаспоры.

Представьте Армению без траурных истерик, без этих вонючих "вечных похорон", которыми дашнакская мразь кормится десятилетиями. Представьте страну, где думают о дорогах, о торговле, о будущем, а не о том, как снова размахивать черными тряпками на площади. В такой Армении Сагателяны, эти визгливые шакалы, никому не нужны. В такой стране у них нет роли, кроме как идти на помойку истории. И они это понимают. Поэтому они будут грызть, врать, подстрекать - лишь бы не дать своему народу подняться с колен.

Что они делают? Снова и снова вытаскивают толпу на улицы, как дрессированных баранов, снова и снова вбивают в головы: "мы жертвы, мы проиграли, мы должны бороться". Да вы не борцы, вы торговцы трупами! Вы живете продажей чужой боли, чужой крови, чужих слез! Ваши "спектакли памяти" - это не уважение к погибшим, это дешевый, гнусный пиар.

Вот в чем их подлость: они сделали поражение нормой. Они заставляют страну вечно ползти в грязи, лишь бы самим жрать на мягких креслах. Сагателян - это даже не политик. Это шавка, политический падальщик, торгаш на кладбище. Профессия у него одна - политический траурщик, торговец скорбью, паразит на крови.

Смотреть на него противно: визгливое лицо, набитое лживыми лозунгами, глаза шакала, привыкшего рыться в мусоре чужого горя.

Потому что Ишханы Сагателяны и вся эта дашнакская свора - не вожди, не оппозиция, а свиньи, которые пасутся на поле человеческой боли.