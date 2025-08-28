Протяжный лай российских шавок: жалкая ложь против бесспорных фактов

Автор: Акпер Гасанов

Это было ожидаемо. В российских СМИ и блогосфере активно обсуждается интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу Al Arabiya. И мы бы не обратили на все эти обсуждения никакого внимания, если бы они не представляли собой настолько яркий пример глупости, лжи, манипуляций и яростного бессилия перед лицом очевидных реалий.

Президент Ильхам Алиев назвал вещи своими именами. Его заявления относительно судьбы Западного Зангезура и искусственного разделения азербайджанских земель в XX веке - это констатация исторических фактов, подтверждаемых документами и свидетельствами эпохи. Отрицать все это - значит расписываться в собственном невежестве.

Действительно, в апреле 1920 года Красная армия вошла в Азербайджан, ликвидировав первую в мусульманском мире демократическую республику. Через несколько месяцев большевистское руководство приняло решение, которое до сих пор оказывает катастрофические последствия для геополитической карты Южного Кавказа: Зангезур был отделен от Азербайджана и передан Армении.

Таким образом, наша страна оказалась рассеченной на две части - основную территорию и Нахчыван. В советский период эта проблема не ощущалась остро: существовала единая экономика, отсутствовали жесткие границы. Но с началом агрессии Армении в конце 1980-х - начале 1990-х годов азербайджанский народ в полной мере прочувствовал последствия этой несправедливости. Армения перекрыла транспортные коридоры, лишив Азербайджан прямой связи с Нахчываном.

Сегодня азербайджанцам приходится преодолевать тысячи километров через Иран, Турцию или Грузию, чтобы попасть на собственную землю. Именно поэтому требования Азербайджана о восстановлении исторической справедливости и обеспечении транспортной связности с Нахчываном не только правомерны, но и абсолютно закономерны. Что из всего этого является неправдой? Все - правда! Аргументы Президента Ильхама Алиева в очередной раз доказали свою железобетонную прочность.

Но вместо того, чтобы промолчать, дабы не выставлять себя в поистине идиотском свете отрицая очевидное, некоторые российские политики и пропагандисты принялись упрекать ...общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. За что? За то, что он занимал одну из высших должностей в СССР. Эти заявления звучат не только нелепо, но и оскорбительно по отношению к целому народу.

Ведь факты говорят о том, что занимая пост руководителя советского Азербайджана, а потом перейдя на работу в Москву, где он курировал целые, важнейшие отрасли экономики СССР, Гейдар Алиев всегда действовал исключительно в интересах Азербайджана. Благодаря ему в республике сформировались национальные кадры в самых разных сферах.

Десятки азербайджанских ученых заняли ведущие позиции в Академии наук СССР, при поддержке Гейдара Алиева в Москве и Баку открывались театры, студии, продвигались азербайджанские кинематографисты. Кроме того, были подготовлены специалисты мирового уровня, основаны новые научные центры. В советском Азербайджане развивались нефтехимия, машиностроение, электроника.

Особо отмечу, что Гейдар Алиев сумел добиться того, чтобы тысячи азербайджанцев получили военное образование и служили на высоких должностях в советской армии. Все это сыграло очень важную положительную роль позже, когда Азербайджан восстановил свою независимость. Российские горлопаны могут сколько угодно голосить, но факты говорят о том, что политика Гейдара Алиева как руководителя Азербайджанской ССР обеспечила стране реальный экономический рывок.

В Баку и Сумгайыте были построены крупнейшие в СССР нефтехимические комплексы, позволившие республике стать ведущим поставщиком нефтепродуктов и химического сырья. Были созданы машиностроительные заводы, включая производство станков и нефтяного оборудования, которые экспортировались в десятки стран. В Гяндже (тогда в Кировабаде) заработал автомобильный завод, выпускавший технику для сельского хозяйства.

В Баку начали работать предприятия по выпуску радиотехнической и вычислительной аппаратуры. В сельском хозяйстве были внедрены новые технологии, благодаря чему Азербайджан стал одним из лидеров СССР по экспорту винограда, хлопка и табака. По его инициативе Гейдара Алиева азербайджанские юноши направлялись в лучшие военные училища СССР. В результате, уже к концу 1980-х годов в Советской армии служили тысячи офицеров-азербайджанцев, многие из которых в дальнейшем сыграли ключевую роль в создании национальной армии независимого Азербайджана.

Особое место в биографии Гейдара Алиева занимает январь 1990 года. После того как советские войска вероломно вошли в Баку и расстреляли мирных жителей, великий политик, несмотря на угрозу личной безопасности, пришел в Постоянное представительство Азербайджана в Москве. Там он открыто осудил преступление Кремля против азербайджанского народа. Этот шаг стал актом беспримерного мужества: тогдашняя номенклатура предпочитала молчать, но Алиев первым сказал правду. Он показал себя как истинный лидер нации.

Очевидно, что работая в Москве, Гейдар Алиев жестко и последовательно блокировал попытки армянских лоббистов добиться пересмотра статуса Карабаха и Нахчывана. Именно поэтому для армянской стороны его отстранение в 1987 году стало долгожданной победой. Михаил Горбачев, находившийся под влиянием армянских советников, устранил Алиева с поста члена Политбюро ЦК КПСС. Тем самым был открыт путь к реализации давних армянских территориальных претензий.

Неудивительно, что возвращение Гейдара Алиева в независимый Азербайджан вызвало в Армении и среди мирового армянства страх и панику: они прекрасно понимали, что этот политический титан способен превратить Азербайджан в сильное государство, вернуть оккупированные земли и восстановить справедливость. Сегодня мы видим, что опасения армянской стороны оправдались.

Под руководством действующего Президента Азербайджана Ильхама Алиева наша страна восстановила свою территориальную целостность и стала ключевой страной Южного Кавказа. Это реальность, которую не могут опровергнуть ни армянские националисты, ни российские политики-пропагандисты.

Все их обвинения - лишь проявление беспомощности и злости. Но они, конечно же, не могут на что-либо повлиять. Да и функция у них иная - лаять вслед могучему каравану азербайджанского государства.