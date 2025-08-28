https://news.day.az/world/1776850.html Фидан поговорил с Рубио Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с государственным секретарём США Марко Рубио. Как передает Day.Az, в ходе беседы были обсуждены мирный процесс между Россией и Украиной, а также усилия по установлению режима прекращения огня в Газе.
Фидан поговорил с Рубио
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с государственным секретарём США Марко Рубио.
Как передает Day.Az, в ходе беседы были обсуждены мирный процесс между Россией и Украиной, а также усилия по установлению режима прекращения огня в Газе.
Во время разговора Фидан подчеркнул важность скорейшего улучшения гуманитарной ситуации в Газе.
