Фидан поговорил с Рубио

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с государственным секретарём США Марко Рубио.

Как передает Day.Az, в ходе беседы были обсуждены мирный процесс между Россией и Украиной, а также усилия по установлению режима прекращения огня в Газе.

Во время разговора Фидан подчеркнул важность скорейшего улучшения гуманитарной ситуации в Газе.