Ford отзывает почти 500 тыс. автомобилей

Национальная администрация безопасности дорожного движения (НАБДД) заявила в четверг, что отзывает почти 500 тысяч транспортных средств марки Ford в США из-за проблемы с утечкой тормозной жидкости.

Как передает Day.Az, в отчете говорится, что разрыв шланга в тормозной системе может привести к утечке жидкости, что приведет к увеличению тормозного пути и повышению риска аварии.

В компании Ford заявили, что не получали никаких сообщений об авариях или травмах, связанных с этой проблемой, пишет Reuters.

Отзыв распространяется на внедорожник Ford Edge, выпущенный с 2015 по 2018 год, а также на среднеразмерный автомобиль класса люкс Lincoln MKX, выпущенный с 2016 по 2018 год. По оценкам НАБДД, данный дефект имеется у 1% отозванных автомобилей.

По данным организации, Ford также отзывает более 213 тысяч автомобилей из-за неисправных задних фонарей и 100900 автомобилей из-за риска разрыва подушки безопасности при срабатывании.