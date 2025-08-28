Евротройка инициировала восстановление санкций против Ирана

Страны "европейской тройки" - Великобритания, Германия и Франция - начали процесс восстановления санкций против Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, продолжительность процесса составляет 30 дней.

Отметим, что в сообщении Reuters, опубликованном накануне, говорилось о том, что механизм "snapback", предусматривающий автоматическое восстановление санкций против Ирана, с большой долей вероятности будет запущен сегодня.