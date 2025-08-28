https://news.day.az/world/1776807.html

В ряде городов ДР Конго вспыхнули протесты - ВИДЕО

В ряде городов ДР Конго, часть территории которого захвачена группировкой M23, вспыхнули протесты. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео обстановка в городе Боме (провинция Конго-Центральная), где были установлены баррикады, а некоторые полицейские подразделения подожжены во время протестов.