https://news.day.az/world/1776786.html Большинство британцев заявили о плачевном состоянии страны Более 80 процентов британцев считают, что их родина пребывает в плачевном состоянии. Как передает Day.Az, об этом сообщается в исследовании социологической компании YouGov. "6 процентов считают, что страна находится в "очень плохом" состоянии.
Большинство британцев заявили о плачевном состоянии страны
Более 80 процентов британцев считают, что их родина пребывает в плачевном состоянии.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в исследовании социологической компании YouGov.
"6 процентов считают, что страна находится в "очень плохом" состоянии. Лишь 14 процентов считают, что состояние Великобритании хорошее, и лишь 1 процент оценивает его как "очень хорошее"", - говорится в итоговом отчете исследования.
При этом больше двух третей респондентов считают, что ситуация в Соединенном Королевстве значительно ухудшилась за последние десять лет, а 60 процентов участников опроса и вовсе заявили, что ждут ухудшения положения страны в ближайший год.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре