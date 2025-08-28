Большинство британцев заявили о плачевном состоянии страны

Более 80 процентов британцев считают, что их родина пребывает в плачевном состоянии.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в исследовании социологической компании YouGov.

"6 процентов считают, что страна находится в "очень плохом" состоянии. Лишь 14 процентов считают, что состояние Великобритании хорошее, и лишь 1 процент оценивает его как "очень хорошее"", - говорится в итоговом отчете исследования.

При этом больше двух третей респондентов считают, что ситуация в Соединенном Королевстве значительно ухудшилась за последние десять лет, а 60 процентов участников опроса и вовсе заявили, что ждут ухудшения положения страны в ближайший год.