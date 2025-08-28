Один из центров DOST временно приостановил свою работу

В административном здании центра DOST, расположенного в городе Хырдалан Абшеронского района, накануне произошёл пожар, после чего учреждение временно прекратило работу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), деятельность центра приостановлена для проведения восстановительных работ в помещениях, пострадавших в результате возгорания.

В агентстве также отметили, что граждане могут воспользоваться услугами других центров DOST, функционирующих в Баку.

Напомним, возгорание в Абшеронском центре DOST произошло вчера примерно в 16:30.