Один из центров DOST временно приостановил свою работу

В административном здании центра DOST, расположенного в городе Хырдалан Абшеронского района, накануне произошёл пожар, после чего учреждение временно прекратило работу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), деятельность центра приостановлена для проведения восстановительных работ в помещениях, пострадавших в результате возгорания.
В агентстве также отметили, что граждане могут воспользоваться услугами других центров DOST, функционирующих в Баку.
Напомним, возгорание в Абшеронском центре DOST произошло вчера примерно в 16:30.
