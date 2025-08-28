SOCAR добилась международного успеха в области развития человеческого капитала

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) вошла в число победителей престижной премии Brandon Hall Group "Human Capital Management Excellence" в области развития человеческого капитала.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.

В начале 2025 года ряд проектов и программ, реализованных сегментом "Человеческий капитал и инклюзивность" (HCI) головного офиса SOCAR, продемонстрировали высокие результаты в четырёх различных категориях по версии Brandon Hall Group.

Так, SOCAR завоевала золотые медали по проектам "энергетические лидеры", "привитие культуры производительности" и по программе "Молодые таланты", а по проекту "HR AI chat-bot" - серебряную награду.

Отметим, что Brandon Hall Group более тридцати лет оценивает достижения ведущих компаний в сферах бизнеса, управления и развития человеческого капитала, а эти награды присуждаются за способность внедряемых программ приносить пользу сотрудникам и компаниям.