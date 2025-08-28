Определилась тройка фаворитов Лиги чемпионов УЕФА

Спортивный портал Goal составил рейтинг претендентов на победу в главном еврокубковом футбольном турнире в преддверии нового розыгрыша.

Как передает Day.Az, парижский клуб, завоевавший трофей в прошлом сезоне, занял первую строчку в списке.

Топ-10 выглядит так:

1. "ПСЖ";

2. "Барселона";

3. "Арсенал";

4. "Ливерпуль";

5. "Реал";

6. "Бавария";

7. "Челси";

8. "Манчестер Сити";

9. "Интер";

10. "Тоттенхэм".