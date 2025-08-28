https://news.day.az/sport/1776764.html Определилась тройка фаворитов Лиги чемпионов УЕФА Спортивный портал Goal составил рейтинг претендентов на победу в главном еврокубковом футбольном турнире в преддверии нового розыгрыша. Как передает Day.Az, парижский клуб, завоевавший трофей в прошлом сезоне, занял первую строчку в списке. Топ-10 выглядит так: 1. "ПСЖ"; 2. "Барселона"; 3. "Арсенал"; 4. "Ливерпуль"; 5. "Реал";
Определилась тройка фаворитов Лиги чемпионов УЕФА
Спортивный портал Goal составил рейтинг претендентов на победу в главном еврокубковом футбольном турнире в преддверии нового розыгрыша.
Как передает Day.Az, парижский клуб, завоевавший трофей в прошлом сезоне, занял первую строчку в списке.
Топ-10 выглядит так:
1. "ПСЖ";
2. "Барселона";
3. "Арсенал";
4. "Ливерпуль";
5. "Реал";
6. "Бавария";
7. "Челси";
8. "Манчестер Сити";
9. "Интер";
10. "Тоттенхэм".
