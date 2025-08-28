Стамбул примет TEKNOFEST Mavi Vətən

На Фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST-2025, который пройдет в Турции в этом году, дан старт разделу TEKNOFEST Mavi Vətən ("Голубая Родина"), посвященному демонстрации морских средств.

Как передает Day.Az, фестиваль, глобальным медиапартнером которого является Агентство Aнадолу, проводится в рамках сотрудничества Министерства промышленности и технологий и Министерства национальной обороны страны под руководством Вагфа технологической команды Турции (Вагф T3).

Фестиваль, церемония официального открытия которого состоится сегодня, 30 и 31 августа также будет принимать широкую публику в области технологий и оборонной промышленности.

В рамках мероприятия, в центре внимания которого будут военно-морские и подводные технологии, будут организованы конкурсы по беспилотным подводным системам, подводным ракетам и беспилотным морским транспортным средствам.

Также посетители смогут ознакомиться с кораблями Военно-морских сил Турции, включая флагманы турецкого флота TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya и TCG Hızırreis.

В рамках фестиваля гости смогут увидеть зоны виртуальной реальности, показательные выступления команд Морского спецназа Турции (SAT) и саперов из подразделения SAS ("Подводной защиты"), "Тоннель времени Голубой Родины" и различные интерактивные экспозиции.