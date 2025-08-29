Совбез ООН одобрил вывод UNIFIL из Ливана

Совет Безопасности ООН единогласно поддержал решение о завершении миротворческой миссии UNIFIL в Ливане к концу 2026 года и последующем выводе персонала из страны.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

Решение было принято 28 августа после переговоров между Францией и США и поддержано всеми 15 членами Совета.

Таким образом, мандат UNIFIL будет действовать до 31 декабря 2026 года. После этой даты начнётся поэтапный и безопасный вывод миротворцев, который будет осуществляться в тесной координации с правительством Ливана.

Временный представитель США при ООН Дороти Шей подчеркнула, что ситуация с безопасностью в Ливане изменилась, и пришло время, чтобы правительство страны взяло на себя большую ответственность.

Напомним, что в ноябре 2024 года США выступили посредником в достижении перемирия между Ливаном и Израилем. Это соглашение стало возможным после более чем года боевых действий на фоне войны в Газе.