https://news.day.az/world/1777047.html В России мужчина взорвал гранату в жилом доме - ВИДЕО Мужчина взорвал гранату в доме № 45 на улице Кутузова в Туле, пострадала 23-летняя девушка, сообщает Myslo, передает Day.Az со ссылкой на РБК. По информации издания, у пострадавшей осколочные ранения ног, ее доставили в больницу. Как пишет "Тульская пресса", причиной взрыва гранаты стала бытовая ссора.
В России мужчина взорвал гранату в жилом доме - ВИДЕО
Мужчина взорвал гранату в доме № 45 на улице Кутузова в Туле, пострадала 23-летняя девушка, сообщает Myslo, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
По информации издания, у пострадавшей осколочные ранения ног, ее доставили в больницу.
Как пишет "Тульская пресса", причиной взрыва гранаты стала бытовая ссора.
В региональной прокуратуре сообщили, что взяли расследование происшествия на контроль.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре