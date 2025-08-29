В России мужчина взорвал гранату в жилом доме

Мужчина взорвал гранату в доме № 45 на улице Кутузова в Туле, пострадала 23-летняя девушка, сообщает Myslo, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По информации издания, у пострадавшей осколочные ранения ног, ее доставили в больницу.

Как пишет "Тульская пресса", причиной взрыва гранаты стала бытовая ссора.

В региональной прокуратуре сообщили, что взяли расследование происшествия на контроль.