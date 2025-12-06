QR kod vasitəsilə ödəniş edilməsi qaydaları təsdiqlənib
QR kod vasitəsilə ödəniş əməliyyatlarının aparılması Qaydası təsdiq edilib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bununla bağlı Mərkəzi Bankın sədri Taleh Kazımov müvafiq qərar imzalayıb.
Sənəddə aşağıdakı yeni anlayışlar müəyyənləşdirilib:
- AZQR kod - Azərbaycan Respublikasının ərazisində mal, iş və xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi üçün formalaşdırılan QR kod;
- statik AZQR kod - tərkibi aparılacaq ödəniş əməliyyatlarının məzmununa uyğun sabit məlumatlardan ibarət olan AZQR kod;
- dinamik AZQR kod - tərkibi aparılacaq hər bir ödəniş əməliyyatının məzmununa uyğun dəyişən məlumatlardan ibarət olan AZQR kod;
- AZQR kod təchizatçısı - AZQR kod vasitəsilə ödəniş əməliyyatlarının icrası üçün AZQR kodu formalaşdıran və (və ya) ödəniş xidməti istifadəçisini AZQR kodun oxunması funksionallığı ilə təmin edən Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təchizatçı.
Sənədə əsasən, Azərbaycan Respublikası ərazisində QR kod vasitəsilə ödəniş əməliyyatlarının aparılması üçün ödəniş xidməti təchizatçıları tərəfindən tərtib olunan dinamik və statik AZQR kod Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq olunan tələblərə uyğun olmalıdır. Müvafiq Tələblər Mərkəzi Bankın rəsmi internet səhifəsində yerləşdiriləcək.
AZQR kod təchizatçısı AZQR kodun tərtibini müqavilə əsasında üçüncü tərəfə həvalə edə bilər, bu şərtlə ki, QR tərtib edilməsi yuxarıdakı tələblərə uyğun olaraq həyata keçirilsin.
AZQR kod təchizatçısı tərəfindən tərtib olunan AZQR kod təyinatı üzrə və dəyişiklik edilmədən istifadə olunmalıdır.
AZQR kod təchizatçısı AZQR kod vasitəsilə icra olunmuş ödəniş əməliyyatı üzrə vəsaitin tam və ya qismən geri qaytarılmasına imkan verən funksionallığı təmin etməlidir.
AZQR kod təchizatçısı AZQR kod vasitəsilə ödənişin qəbul edilməsi zamanı ödəyiciyə elektron və ya kağız daşıyıcıda özündə azı aşağıdakı məcburi rekvizitləri əks etdirən qəbzin (məlumatın) təqdim edilməsi təmin ediləcək və ya qəbzin (məlumatın) asanlıqla əldə edilməsi imkanı yaradılacaq:
- ekvayerin və (və ya) ödəniş sistemi operatorunun adı;
- təsərrüfat subyektinin adı və VÖEN-i;
- qəbzin nömrəsi;
- əməliyyatın tarixi (gün, ay, il) və vaxtı (saat, dəqiqə);
- ödəniş terminalının kodu (əməliyyat ödəniş terminalında aparıldıqda);
- ödənişin məbləği və valyutası;
- avtorizasiya kodu;
- əməliyyatı eyniləşdirməyə imkan verən istinad nömrəsi.
AZQR kod təchizatçısı ödəniş əməliyyatının nəticəsi (uğurlu və ya uğursuz olması) barədə təsərrüfat subyektini məlumatlandıracaq.
AZQR kod vasitəsilə milli valyutada aparılmış ölkədaxili əməliyyatlar üzrə ödəniş xidməti təchizatçıları arasında hesablaşmalar AÖS vasitəsilə həyata keçiriləcək
Məlumat üçün bildirək ki, qərar 2025-ci il noyabrın 12-də qəbul edilib, dekabrın 3-də Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilib, 2026-cı il fevralın 1-də qüvvəyə minəcək.
