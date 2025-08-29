К сведению поступающих в колледжи Азербайджана

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил приём на выбор специальностей с 29 августа по 3 сентября на вакантные места в колледжи на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в ГЭЦ.