https://news.day.az/society/1776894.html К сведению поступающих в колледжи Азербайджана Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил приём на выбор специальностей с 29 августа по 3 сентября на вакантные места в колледжи на базе общего (9-летнего) среднего образования. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в ГЭЦ.
К сведению поступающих в колледжи Азербайджана
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил приём на выбор специальностей с 29 августа по 3 сентября на вакантные места в колледжи на базе общего (9-летнего) среднего образования.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в ГЭЦ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре