В этом году столица Азербайджана примет одно из самых престижных соревнований по программированию в мире - финал 49-й Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC). Соревнование пройдёт с 31 августа по 5 сентября.



Yelo Bank, придающий особое значение развитию инноваций и образования, выступает банковским партнёром этого масштабного международного мероприятия в рамках Ассоциации банков Азербайджана.



В соревновании примут участие команды университетов из разных стран мира. Ежегодно в официальных этапах ICPC соревнуются около 70 тысяч студентов, представляющих примерно 3500 университетов из более чем 110 стран. В мировом финале свои знания и навыки продемонстрируют 140 команд (по три участника в каждой) из 70 стран.



Азербайджанские университеты участвуют в региональных этапах ICPC с 2005 года. За это время в стране были предприняты важные шаги по популяризации программирования, повышению интереса к этой сфере среди молодёжи и развитию имеющегося потенциала. В 2024 году команда Университета ADA отметилась успешным выступлением на мировом финале, который прошёл в Луксоре (Египет).



Глобальный конкурс пройдёт в Баку. Организатором выступает Фонд ICPC, принимающей стороной - Университет ADA, при партнёрстве с Центральным банком Азербайджанской Республики, Агентством инноваций и цифрового развития, сообществом ICPC Azerbaijan, а также при поддержке PASHA Holding.



Участвуя в подобных инициативах, Yelo Bank вносит вклад в развитие цифровой трансформации в стране и способствует международному признанию молодых талантов.



