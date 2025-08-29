Пробки на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) проспекте Зии Буниятова, от Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

3) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

4) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5) проспекте Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.