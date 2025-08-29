https://news.day.az/society/1776865.html Пробки на дорогах Баку Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах. Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на: 1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
Пробки на дорогах Баку
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) проспекте Зии Буниятова, от Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
3) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
4) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5) проспекте Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.
