Отмечается день памяти азербайджанского тариста Гурбана Пиримова

29 августа - день памяти выдающегося азербайджанского тариста Гурбана Пиримова - продолжателя традиций "отца тара" Садыхджана, Народного артиста, легендарного исполнителя классических мугамов на таре.

Как передает Day.Az, сегодня исполняется 60 лет со дня смерти знаменитого музыканта.

Родился будущий тарист-виртуоз в октябре 1880 года в селе Абдал Гюлаблы Агдамского района. Отец Гурбана Бахшали киши был внуком известного в XVIII веке ашуга Валеха, хорошо знал и любил народную музыку и сам играл на балабане и сазе, а его старший сын Агалар был ашугом-сазистом.

Еще школьником Гурбан часто ездил в Шушу - город, где всегда любили музыку и умели ценить искусных ханенде, таристов и кяманчистов. Без них не проходила ни одна свадьба, не обходилось ни одно празднество. Музыкальная жизнь города Шуша вызывала горячий восторг в душе маленького Гурбана, и в 13 лет он вместе с ашугом Абасгулу уезжает в Шушу. Здесь Абасгулу знакомит его с Садыхджаном, который уже тогда оценил значительные способности молодого музыканта. Больше всего Садыхджану понравилось то, что Гурбан играл с чувством. Так мальчик стал учеником Садыхджана. Природный талант, необыкновенная усидчивость и старательность помогли Гурбану быстро и глубоко овладеть сложным искусством игры на таре. В 15 лет он уже стал известен во всем Карабахе, выступал вместе с ханенде Акбером Хамыш оглу на сельских свадьбах, а вскоре, познакомившись с певцом Исламом Абдуллаевым, примыкает к его группе. Осенью 1905 года на одну из свадеб в Гяндже был приглашен певец Джаббар Гаръягдыоглу. Встреча с великим мастером повлияла на всю дальнейшую жизнь Гурбана. Творческая дружба этих трех выдающихся мастеров музыки продолжалась более 20 лет и сыграла огромную роль в развитии азербайджанского национального искусства.

Гурбан Пиримов часто выступал в антрактах бакинских театральных постановок, сольно исполняя на таре мугамы. В периодической печати того времени, на театральных афишах и в программах часто встречается его имя. Он принимал непосредственное участие в становлении азербайджанского оперного искусства, был одним из самых близких соратников основоположника национальной оперы Узеира Гаджибейли, солировал в "Лейли и Меджнун".

В 1910-1912 годах Гурбан Пиримов вместе с Джаббаром Гаръягдыоглу и Сашей Оганезашвили был приглашен компанией "Спорт-рекорд" в Москву, Ригу и Варшаву, где в исполнении этого трио были записаны на грампластинки мугамы, народные песни и теснифы. Кроме того, Гурбан Пиримов, завоевавший славу виртуоза, исполнил на таре несколько сольных мугамных произведений, которые также были записаны компанией.

Многому научились у замечательного тариста современные композиторы Азербайджана. К творчеству Гурбана Пиримова не раз обращались в своей музыкальной практике такие видные композиторы, как Фикрет Амиров и Кара Караев. При создании симфонических мугамов "Шур" и "Кюрд-овшары" Фикрет Амиров заимствовал ряд музыкальных материалов из игры Гурбана Пиримова, а тема известного вальса из балета "Семь красавиц" Кара Караева взята из мугама "Чаргях", в исполнении которого Гурбану Пиримову не было равных.

В 1929 году музыкальная общественность республики торжественно отметила 25-летие творческой деятельности Гурбана Пиримова. Он был удостоен звания Заслуженного артиста, а спустя два года - Народного артиста Азербайджана. Великолепный знаток восточных классических мугамов Гурбан Пиримов обогатил традиции азербайджанской школы игры на таре, вырастив целую плеяду способных таристов и передав им секреты мастерства, усвоенные от великого Садыхджана. Бахрам Мансуров, Гаджи Мамедов, Мамед Ага Мурадов, Ахсан Дадашев, Габиб Байрамов, Сарвар Ибрагимов, Хосров Фараджев и другие воспитанники Гурбана Пиримова известны далеко за пределами нашей республики.

Выдающийся тарист скончался в 1965 году 29 августа в городе Баку в возрасте 85 лет.