В Бакметрополитене прокомментировали сообщения о подорожании проезда

ЗАО "Бакинский метрополитен" не обладает полномочиями по регулированию тарифов на проезд.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам завотделом по связям с общественностью "Бакметрополитена" Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что в настоящее время никакой информации о регулировании тарифов нет.

Советник председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Эмиль Ахмедов сообщил журналистам, что в мире в системах метро применяются различные тарифы в зависимости от расстояния: "Во многих странах пассажиры платят в зависимости от расстояния. В Азербайджане также ведутся определённые обсуждения в этом направлении".

Э. Ахмедов добавил, что предусмотрены специальные подходы для социальных групп - студентов, нуждающихся в социальной поддержке, и других уязвимых категорий населения, обсуждаются возможности введения льгот. Рассматриваются также месячные проездные билеты, разовые билеты и другие альтернативные варианты. Однако пока окончательное решение не принято, обсуждения продолжаются.