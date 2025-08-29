Германия призвала своих граждан покинуть Иран

Министерство иностранных дел Германии усилило свои рекомендации относительно поездок в Иран в связи с эскалацией ядерного вопроса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Spiegel, об этом объявило немецкое внешнеполитическое ведомство.

МИД страны заявил, что не рекомендует путешествовать в Исламскую Республику.

"Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть Иран", - заявило немецкое внешнеполитическое ведомство.

Министерство обосновало усиление своих рекомендаций относительно поездок механизмом санкций против Тегерана, инициированным Великобританией, Францией и Германией.

В рекомендациях относительно путешествий и безопасности также отмечается, что 28 августа Великобритания, Франция и Германия решили запустить так называемый механизм "снепбек" из-за неоднократных и серьезных нарушений Ираном Венского ядерного соглашения 2015 года (JCPOA).