Azad olunmuş ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmə təkmilləşdiriləcək - FƏRMAN
Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarında və sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi haqqında fərman imzalayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, fərmana əsasən, müəyyən edilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əmələ gələn bərk məişət tullantılarının, habelə digər təhlükəsiz bərk tullantıların yığılması və daşınması aşağıdakı publik hüquqi şəxslər tərəfindən həyata keçirilir:
Şuşa şəhəri və Şuşa rayonu üzrə - Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi;
Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonları üzrə - Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti;
Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonları üzrə - Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti;
Laçın rayonu üzrə - Laçın rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti;
Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonları üzrə - Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti;
Kəlbəcər rayonu üzrə - Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti.
"Təmiz şəhər" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əmələ gələn bərk məişət tullantılarının, habelə digər təhlükəsiz bərk tullantıların yığılması və daşınması ilə bağlı bütün əmlakı müvafiq olaraq bu Fərmanda qeyd olunan publik hüquqi şəxslərin balansına verilib.
Bakı şəhərinin ərazisində ("Qala" Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunun ərazisi istisna olmaqla) əmələgəlmə mənbəyindən asılı olmayaraq bərk məişət tullantılarının, habelə digər təhlükəsiz bərk tullantıların yığılması və daşınması Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə həvalə edilib.
Bu Fərman 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
