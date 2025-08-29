Бакинское метро получило новые вагоны

ЗАО "Бакинский метрополитен" (в составе AZCON Holding) расширило парк поездов, доставив в столицу ещё четыре состава нового поколения (20 вагонов).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал журналистам зампред ЗАО "Бакинский метрополитен" Эмиль Ахмедов.

По его словам, новые поезда четвёртого поколения планируется ввести на линию взамен вагонов, срок эксплуатации которых истекает в 2025 году.

По словам Э.Ахмедова, согласно достигнутой договорённости, до конца текущего года в Баку будет доставлено ещё 10 вагонов (2 состава): "Таким образом, к концу 2025 года количество вагонов нового поколения достигнет 180 (36 составов). Планируется приобрести и ввести в эксплуатацию ещё 299 вагонов нового поколения. В настоящее время по этому направлению ведётся планомерная работа".

Он добавил, что в настоящее время в Бакинском метрополитене функционируют 66 составов (347 вагонов), из которых 150 - вагоны нового поколения. Вагоны с истёкшим сроком эксплуатации заменяются новыми согласно заранее составленному плану.