Фидан рассказал о позиции Турции по Зангезурскому коридору
Ряд соглашений, достигнутых между Арменией и Азербайджаном, а также соглашение между Азербайджаном и США создали очень позитивную для региона картину.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью местному изданию TGRT Haber.
По его словам, азербайджанская сторона провела консультации с турецкой относительно встречи в Вашингтоне и соглашений.
Министр, отметив, что позиция Турции в отношении Зангезурского коридора основана на взаимном доверии, подчеркнул тесное сотрудничество с Азербайджаном по этому вопросу.
"В настоящее время по Зангезурскому коридору конкретного ничего нет. Стороны обсудят, что произойдет и как будет развиваться ситуация. Наша позиция основана на доверии. Мы доверяем нашим азербайджанским братьям", - отметил Фидан.
Он также высоко оценил позицию премьер-министра Армении Никола Пашиняна по этому вопросу.
