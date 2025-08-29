ЦАХАЛ начал подготовку к наступлению в Газе

Армия Израиля начала подготовку к наступлению в городе Газа и увеличила интенсивность боев на его окраинах. Об этом в соцсети X сообщил представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы начали подготовку к переходу в наступление в Газе и уже переходим к его первым этапам. В данный момент на подступах к городу ведутся интенсивные бои", - написал он.

26 августа сообщалось, что Армия обороны Израиля завершила операцию по демонтажу подземных туннельных маршрутов в центральной части сектора Газа.