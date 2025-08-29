В Азербайджане выросли сборы и выплаты по non-life страхованию

За январь-июль текущего года сборы страховых компаний Азербайджана по non-life страхованию составили 244,103 млн манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель больше на 20,8 миллиона манатов или на 9,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время объем выплат по страхованию жизни за отчетный период составил 76,045 миллиона манатов, что на 2,7 миллиона манатов или на 3,7 процента больше по сравнению с январем-июнем 2024 года.

Отметим, что в январе-июле этого года через страховые компании Азербайджана было собрано 937,658 миллиона манатов страховых взносов, что на 104,4 миллиона манатов или на 12,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время за первые семь месяцев 2025 года через страховые компании Азербайджана было выплачено 529,307 миллиона манатов страховых выплат, что на 90,7 миллиона манатов или на 20,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.