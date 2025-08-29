США могут применить силу против этой страны

Президент США Дональд Трамп готов использовать "всю мощь Америки" для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы.

Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Могу сказать, что многие страны Карибского региона и другие государства уже приветствовали антинаркотические операции администрации", - сказала она.

Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли Трамп использование военной силы США для ударов по Венесуэле.

До этого газета Financial Times (FT) сообщала, что военно-морские силы (ВМС) США направили к берегам Венесуэлы восемь военных кораблей. По информации издания, на борту кораблей находятся несколько тысяч американских военных. Авторы публикации назвали такое наращивание военно-морского потенциала в регионе необычным.