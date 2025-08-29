Формат Центральная Азия-Азербайджан-Турция «взорвет» региональный транзит

Вся транспортная система взаимосвязана. Чем больше дорог в Центральной Азии, на Южном Кавказе и в Анатолии, тем больше грузов мы сможем принять с наименьшими рисками. То есть перенаправить в случае надобности с одного направления на другое. Транзитное время будет короче, а сам транзит стабильнее.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев, комментируя возможности объединения коммуникаций Азербайджана и Центральной Азии, в частности Туркменистана.

Порт Туркменбаши на сегодня является самым крупным на Каспии, отметил эксперт. Годовая пропускная способность порта - 17 миллионов тонн грузов, 400 тысяч 20-футовых контейнеров. Железнодорожная сеть Туркменистана - это 1165 километров дорог по линии Восток-Запад, которые планируется электрифицировать в ближайшие пять лет. Это даст возможность выйти на Узбекистан. Сейчас строится дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая на 900 километров короче. Эта дорога тоже будет электрифицироваться.

"Таким образом, мы получаем в Центральной Азии полностью электрифицированную железную дорогу до порта Туркменбаши. Западная часть коридора, то есть железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, от порта Алят в сторону Грузии и до границы с Турцией также полностью электрифицирована. Турция тоже планирует электрификацию своей железной дороги, а также построить второй путь от Дивринга до Карса. Что касается Зангезурского коридора, или "Маршрута Трампа", то заложенная 22 августа дорога Карс-Ыгдыр-Дивринг-Дилуджу будет электрифицированной и двухпуткой. Остается 250 километров от Имишли до Джульфы. В будущем этот участок тоже будет электрифицирован, будет построен второй путь, и у нас получится полностью электрифицированный маршрут по линии Восток-Запад", - сказал Агамирзаев.

По словам эксперта, преимущества Туркменистана в том, что порты Алят и Туркменбаши находятся, что называется, на коротком плече. Между ними самое короткое расстояние на Каспии. Чем короче транзитное время, тем привлекательнее тот или иной маршрут.

Находящиеся на Среднем коридоре казахские порты Курык и Актау тоже важны, у каждого свои преимущества, отметил наш собеседник. Агамирзаев подчеркнул важность интеграции всех стран Центральной Азии в Средний коридор и открыть возможности для дополнительных грузов, диверсификации маршрутов и выхода на разные порты с разными маршрутами. Это, считает эксперт, позволит в разы снизить и даже исключить риски.

"Порт Курык был построен южнее Актау, что было нацелено на снижение транзитного времени. В 2013 году в Казахстане открыли железную дорогу Жесказган-Шалкар-Бэйнеу, что тоже сократило транзитное врем между восточным и западным Казахстаном. Как видим, в рамках разных проектов в самой Центральной Азии тоже ведутся работы по снижению транзитного времени. Это командная работа. Если мы говорим о Среднем коридоре, каждая страна должна сделать все, от нее зависящее, чтобы грузы не простаивали в портах и на границах. Должны вестись работы по цифровизации, по единому транзитному документу. Мелеющий Каспий требует дноуглубительных работ в акватории, развития паромных маршрутов.

Хорошая новость - Узбекистан собирается приобрести паромы у Туркменистана и Азербайджана для того, чтобы перенаправлять свои грузы из одного порта в другой. Эта тема интересна азербайджанской стороне, так как суда будут заказываться нашему Судостроительному заводу и дислоцироваться в Баку", - сказал эксперт.

Рауф Агамирзаев отметил, что налицо интеграция Центральной Азии с Южным Кавказом в лице Азербайджана. Через Азербайджан идет разветвление как в сторону Грузии на Черноморские порты и в Турцию по БТК, так и в сторону будущей ветки через Зангезур, открывающей возможности для короткого выхода на турецкие порты Мерсин и Искандерун, а также на Персидский залив посредством "Дороги развития".

"Турецкая сторона объявила, что намерена интегрировать эти два проекта, что важно для всех нас. Выход на Персидский залив - это дополнительная возможность перетянуть трафик, а также выйти на этот премиальный рынок через страны, не находящиеся под санкциями, получив таким образом дополнительную альтернативу. В нынешние времена это чрезвычайно важно и делает наши регионы особенно привлекательными", - сказал эксперт по вопросам транспорта и логистики.

Лейла Таривердиева