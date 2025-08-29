В Агдаме начался новый этап строительства жилых домов

В Агдаме начались работы по строительству жилых домов в пятом жилом районе города, микрорайоне О-129, сообщает Day.Az.

Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах уже завершила аналогичные работы в данном направлении.

Государственная служба поручила выполнение строительства Закрытому акционерному обществу "Эл-Сейм Констракшн" и заключила контракт на сумму 8 775 244 маната.

Компания "Эл-Сейм Констракшн" была зарегистрирована в 2008 году. Уставный капитал компании составляет 152 тысячи манатов, законным представителем является Яшар Каманд оглу Алекперов.