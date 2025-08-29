В Израиле сообщили о вероятной ликвидации лидеров хуситов

В Израиле растет уверенность в том, что в результате авиаударов ЦАХАЛ по столице Йемена Сане были ликвидированы министр обороны и глава генштаба мятежного движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил израильский 12-й канал со ссылкой на источник.

"В Израиле крепнет уверенность в том, что начальник генштаба и министр обороны хуситов были ликвидированы в результате нападения на них в квартире в столице Сане", - говорится в сообщении.

Собеседник телеканала уточнил, что по всему городу было зафиксировано более 10 авиаударов, целью которых была встреча высокопоставленных чиновников, собравшихся на выступление лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси.

17 августа израильские военные нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры, контролируемому режимом хуситов, в районе Саны в Йемене.

В ЦАХАЛ отметили, что удар был нанесен с расстояния около двух тысяч километров от Израиля и был направлен на объект, использовавшийся хуситами для террористической деятельности. В армейской пресс-службе добавили, что Израиль будет продолжать противодействовать атакам хуситов и предпринимать меры для нейтрализации угрозы для государства, где бы она ни возникла.