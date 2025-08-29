В Азербайджане расширяется применение искусственного интеллекта в аграрной сфере

В последние годы, как и во всем мире, в Азербайджане активно расширяется применение искусственного интеллекта в аграрной сфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана, об этом на мероприятии на тему "Новый этап в развитии агропарков" сказал руководитель проекта по применению искусственного интеллекта в аграрной сфере Сурхай Новрузов, выступивший с презентацией на тему "Возможности применения искусственного интеллекта в аграрной сфере".

По его словам, реализуемые проекты позволят фермерам, занимающимся растениеводством, садоводством и семеноводством, правильно подбирать культуры в зависимости от типа почвы, определять риски распространения заболеваний растений, контролировать их здоровье и планировать посевы с учетом этих факторов.

После презентаций состоялись обсуждения, посвященные проблемам в деятельности агропарков и возможным путям их решения, а также вопросам стимулирования работы крупных производственных предприятий. Представители агропарков проинформировали о ситуации с производством, переработкой, упаковкой и экспортом конкурентоспособной сельхозпродукции, выдвинув предложения по более эффективному использованию имеющегося потенциала.

При этом представители отметили трудности, связанные с обеспечением оросительной водой, проведением мелиоративных мероприятий, энергоснабжением и экологическими вопросами, подчеркнув необходимость государственной поддержки в их решении.