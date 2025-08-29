Всемирный день против ядерных испытаний

История ядерных испытаний - это история страданий. Жертвами более 2000 ядерных испытаний становились зачастую люди из самых уязвимых групп населения. Разрушительные последствия ядерных испытаний выходят за пределы национальных границ и включают воздействие на окружающую среду, здоровье, продовольственную безопасность и экономическое развитие.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт ООН, со времени начала в середине XX века испытаний ядерного оружия (первые состоялись в 1945 году) их было проведено почти 2000. Опустошительным последствиям испытаний для жизни людей, не говоря уже о радиоактивных осадках от атмосферных испытаний, уделялось мало внимания. Опыт и история продемонстрировали ужасные и трагические последствия испытаний ядерного оружия, особенно тогда, когда они выходили из-под контроля, а современное ядерное оружие является гораздо более мощным и разрушительным.

2 декабря 2009 года шестьдесят четвертая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, единогласно приняв соответствующую резолюцию, объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. Документ призывает к более активному просвещению и информированию людей "о последствиях испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов и необходимости их прекращения как одному из средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия". С инициативой принятия этой резолюции, имеющей большое число авторов и соавторов, выступила Республика Казахстан, с тем чтобы отметить закрытие 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона.

Международный день действий против ядерных испытаний был впервые проведен в 2010 году. С тех пор ежегодно этот День отмечается проведением во всем мире согласованных различных мероприятий, включая симпозиумы, конференции, выставки, конкурсы, публикации, лекции, информационные передачи и другие события. В Организации Объединенных Наций также проводился ряд мероприятий.

После провозглашения этого Дня многочисленные двусторонние и многосторонние усилия на правительственном уровне, а также широкие движения гражданского общества и усилия Генерального секретаря ООН помогли продвинуть вперед дело запрещения ядерных испытаний.

Кроме того, "будучи убеждена в том, что ядерное разоружение и полная ликвидация ядерного оружия являются единственной абсолютной гарантией против применения или угрозы применения ядерного оружия", Генеральная Ассамблея провозгласила 26 сентября "Международным днем борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия", который призван способствовать осуществлению полной ликвидации ядерного оружия путем мобилизации международных усилий. Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия в первый раз отмечался в сентябре 2014 года. Международный день действий против ядерных испытаний наряду с другими событиями и мероприятиями способствовал формированию глобальной обстановки для продвижения к миру, свободному от ядерного оружия.

Основным инструментом для прекращения испытаний ядерного оружия является Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 сентября 1996 года, который до сих пор не вступил в силу. На сегодняшний день 187 стран подписали договор и 178 его ратифицировали. Для вступления Договора в силу, он должен быть ратифицирован государствами со значительным ядерным потенциалом.

Хотя международное сообщество в целом согласно с тем, что испытания ядерного оружия создают угрозу для жизни людей, среди государств сохраняются подозрения в отношении возможных тайных испытаний ядерного оружия. Также существует опасение, что если ядерное оружие нельзя испытать, его надежность может оказаться под угрозой. Однако за прошедшие годы наука и техника резко расширили возможности механизмов мониторинга и проверки соблюдения и обнаружения распространения ядерного оружия. Эти меры и инструменты мониторинга были предложены и реализованы Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Несмотря на приостановку ратификаций более активная информационно - пропагандистская деятельность, в том числе мероприятия и события в связи с Международным днем действий против ядерных испытаний, подталкивает сильных мира сего к подписанию договора с целью прекращения в конечном счете испытаний ядерного оружия.

В своей Повестке дня в области разоружения "Обеспечение нашего общего будущего", представленной 24 мая 2018 года, Генеральный секретарь ООН заявил, что распространение ядерного оружия представляет экзистенциальную угрозу для человечества. Он подчеркнул, что одна механическая ошибка, сбой в электронной системе или человеческая оплошность могут привести к катастрофе, когда с лица земли исчезнут целые города.

Глава ООН призвал государства-члены, не ратифицировавшие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сделать это как можно скорее. Он отметил, что необходимо принимать меры для того, чтобы это соглашение оставалось важнейшим инструментом в осуществлении повестки дня в области разоружения.

ООН надеется, что наступит день, когда все ядерное оружие будет ликвидировано.