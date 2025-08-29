Автор: Мехти Ахмедзаде

Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян, когда-то тщетно пытавшийся выдавать себя за "архитектора армянской дипломатии", сегодня не более чем политический труп. Лишенный какого-либо влияния и значения, он время от времени всплывает с одиозными заявлениями. На этот раз он додумался до утверждения, что Вашингтонские договоренности по Зангезурскому коридору были якобы "навязаны Армении силовым давлением Азербайджана и потому подлежат денонсации".

Однако, если мыслить здраво, отбросить политическую демагогию и внимательно проанализировать обстоятельства, очевидно, что ни о каком "принуждении" речи быть не может. Встреча в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа прошла в конструктивной и даже позитивной атмосфере, что неоднократно подтверждали в самих Баку и в Ереване. Более того, Ереван проявил заинтересованность в подписании договоренностей, видя в них возможность стабилизировать регион и расширить международные контакты.

Встреча, состоявшаяся в начале августа, стала значимым этапом в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений. Итогом стало подписание рамочного соглашения о перспективах разблокировки коммуникаций и установления прочного мира.

Весь мир стал свидетелем того, как встреча проходила в деловой, благожелательной атмосфере. Не было ни ультиматумов, ни "диктата силы", как бы это ни пытался утверждать маразматик Осканян. И Армения, и Азербайджан подтвердили готовность двигаться к урегулированию. В Вашингтоне были созданы условия для открытого и прагматичного диалога.

Заявления Осканяна о "принуждении" выглядят особенно странно на фоне того, что армянское руководство после встречи давало исключительно позитивные комментарии. Пашинян публично подчеркнул, что переговоры в Вашингтоне прошли "в атмосфере взаимного уважения".

Более того, Ереван ни разу не заявил о том, что договоренности были "навязаны" или "продиктованы". Наоборот, официальный дискурс в Армении был выстроен вокруг того, что страна делает "смелый шаг ради мира". В таком ключе комментировали встречу как представители правительства, так и эксперты, близкие к властям.

Таким образом, слова Осканяна напрямую противоречат официальной линии, которую сама Армения демонстрировала всего несколько недель назад. В международном праве действительно существует норма, согласно которой договор, подписанный под угрозой применения силы, может быть признан недействительным. Однако для этого должны существовать четкие доказательства давления: прямые угрозы применения военной силы в момент подписания документа, отсутствие альтернативных форматов переговоров, принуждение на уровне самого текста договора.

Ничего подобного в Вашингтоне не происходило. Более того, соглашения носили рамочный характер и были результатом многомесячных консультаций, а не внезапного ультиматума. Армения имела возможность отказаться от подписания, но предпочла зафиксировать свои обязательства и получить гарантии международных игроков.

Стоит напомнить, что Осканян не впервые прибегает к подобным риторическим приемам. Его политическая карьера давно ушла в прошлое, и теперь он пытается вернуть себе внимание, делая резкие заявления на "болезненные темы". Особенно показательна здесь апелляция к "принуждению". Этот аргумент рассчитан прежде всего на внутреннюю аудиторию, которую пытаются убедить в том, что "слабая Армения" была вынуждена подписать невыгодные соглашения.

Короче говоря, попытки Осканяна представить Вашингтонские договоренности как "незаконные" не выдерживают никакой критики. Армения сама подтвердила готовность подписывать документы и идти к миру. Именно это видит международное сообщество и именно это фиксируется в дипломатических хрониках.

Так что нынешние выходки экс-министра демонстрируют лишь полное истощение и деградацию политического мышления. Реальность в регионе изменилась, Армения тоже изменилась, а он остался пленником прошлого. Так что хватит позориться, маразматик. Пора на пенсию, иди на покой и не мешай тем, кто действительно работает ради будущего.