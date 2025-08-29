Авария на магистральном водопроводе в Шамкире

В Шамкирском районе произошла авария на магистральном водопроводе, ведущем к водохранилищу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате аварии вода из трубопровода разлилась вокруг.

Предлагаем вашему вниманию видеоматериал: