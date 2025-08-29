https://news.day.az/society/1776911.html Авария на магистральном водопроводе в Шамкире - Объявлена ЧС - ВИДЕО В Шамкирском районе произошла авария на магистральном трубопроводе, ведущем к водохранилищу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате аварии вода из трубопровода разлилась вокруг. Предлагаем вашему вниманию видеоматериал:
Авария на магистральном водопроводе в Шамкире - Объявлена ЧС - ВИДЕО
В Шамкирском районе произошла авария на магистральном водопроводе, ведущем к водохранилищу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате аварии вода из трубопровода разлилась вокруг.
Предлагаем вашему вниманию видеоматериал:
