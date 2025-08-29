https://news.day.az/world/1776873.html США поддержали восстановление санкций против Ирана "Европейская тройка" начала процесс восстановления санкций ООН против Ирана, и этот шаг получил поддержку со стороны США. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации государственного секретаря США Марко Рубио в социальной сети "X".
США поддержали восстановление санкций против Ирана
"Европейская тройка" начала процесс восстановления санкций ООН против Ирана, и этот шаг получил поддержку со стороны США.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации государственного секретаря США Марко Рубио в социальной сети "X".
Решение о повторном введении санкций против Ирана принято в ответ на систематические нарушения Тегераном условий ядерного соглашения и несоблюдение международных обязательств.
По данным дипломатических источников, цель этого шага со стороны "европейской тройки" - усилить давление на иранские власти и вынудить их вернуться к конструктивным переговорам по ядерной программе.
