США поддержали восстановление санкций против Ирана

"Европейская тройка" начала процесс восстановления санкций ООН против Ирана, и этот шаг получил поддержку со стороны США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации государственного секретаря США Марко Рубио в социальной сети "X".

Решение о повторном введении санкций против Ирана принято в ответ на систематические нарушения Тегераном условий ядерного соглашения и несоблюдение международных обязательств.

По данным дипломатических источников, цель этого шага со стороны "европейской тройки" - усилить давление на иранские власти и вынудить их вернуться к конструктивным переговорам по ядерной программе.