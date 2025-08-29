Умер композитор Родион Щедрин
Композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни.
Как передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету, об этом сообщили в Большом театре.
"Родион Щедрин - это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры", - говорится в сообщении.
В театре отметили, что произведения Щедрина "многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира".
Смерть Щедрина в Большом театре назвали огромной трагедией и невосполнимой потерей для всего мира искусства.
Причина смерти композитора не сообщается.
Родион Щедрин является одним из наиболее известных российских композиторов, на счету которого десятки произведений. В 1973-1990 годах занимал должность председателя правления Союза композиторов РСФСР.
В 1981 году получил звание народного артиста СССР. Среди наград композитора - Ленинская премия, Государственная премия СССР и две Государственные премии РФ.
Кроме того, Родион Щедрин является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
Родион Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой.
