Умер композитор Родион Щедрин

Композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету, об этом сообщили в Большом театре.

"Родион Щедрин - это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры", - говорится в сообщении.

В театре отметили, что произведения Щедрина "многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира".

Смерть Щедрина в Большом театре назвали огромной трагедией и невосполнимой потерей для всего мира искусства.

Причина смерти композитора не сообщается.

Родион Щедрин является одним из наиболее известных российских композиторов, на счету которого десятки произведений. В 1973-1990 годах занимал должность председателя правления Союза композиторов РСФСР.

В 1981 году получил звание народного артиста СССР. Среди наград композитора - Ленинская премия, Государственная премия СССР и две Государственные премии РФ.

Кроме того, Родион Щедрин является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Родион Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой.