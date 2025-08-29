Генсек ООН поговорил с Зеленским

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш обсудил по телефону с президентом Украины Володимиром Зеленским недавние дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом ходе брифинга сообщил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, стороны обсуждали дипломатические усилия по прекращению конфликта на Украине, которые состоялись в течение августа.

Кроме того, сообщается, что Гутерриш в ходе разговора подтвердил позицию ООН, согласно которой полное, немедленное и безоговорочное прекращение огня должно стать первым шагом к достижению мирного соглашения с Россией.