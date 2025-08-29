https://news.day.az/world/1776863.html Названа дата заседания Совбеза ООН по Украине Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоится 29 августа. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в программе работы органа всемирной организации. По словам дипломатического источника агентства, проведение заседания запросил Киев.
