Названа дата заседания Совбеза ООН по Украине

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоится 29 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в программе работы органа всемирной организации.

По словам дипломатического источника агентства, проведение заседания запросил Киев. Основной темой встречи станет поддержание мира и безопасности в Украине.