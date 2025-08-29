Популярный курорт Европы превратился в «город-призрак»

Популярный испанский курорт Бенидром опустел из-за ненависти местных жителей к туристам и постоянных акций протеста против путешественников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, курорт Европы всегда пользовался большим спросом у отдыхающих из разных стран, однако в летнем сезоне 2025 года он превратился в город-призрак. В сети иностранцы обвинили во всем самих испанцев, которые долгие месяцы боролись с массовым туризмом.

"Они сказали нам не приезжать. А чего они ждали?", "Испании больше не нужны туристы. Они, видимо, уехали в другое место", - писали юзеры в TikTok. Другие пользователи заметили, что пустынно в Бенидроме только днем, а ночью город оживает.