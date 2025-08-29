https://news.day.az/world/1776858.html В США создадут опергруппу Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о формировании объединенной межведомственной оперативной группы, целью которой станет "обеспечение безопасности неба" от враждебных Соединенным Штатам беспилотных летательных аппаратов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в социальной сети X.
В США создадут опергруппу
Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о формировании объединенной межведомственной оперативной группы, целью которой станет "обеспечение безопасности неба" от враждебных Соединенным Штатам беспилотных летательных аппаратов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в социальной сети X.
"Число враждебных беспилотников растет с каждым днем. Именно поэтому я поручил министру армии (Дэниелу Дрисколлу - прим. ред.) создать Объединенную межведомственную оперативную группу 401 для обеспечения безопасности нашего неба", - заявил Хегсет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре