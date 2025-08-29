"Бешикташ" расторг контракт с Сульшером после поражения в ЛК

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" отправил в отставку норвежца Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба команды.

В четверг "Бешикташ" проиграл на своем поле швейцарской "Лозанне" в ответном матче заключительного раунда плей-офф квалификации Лиги конференций (0:1). Первая встреча завершилась вничью (1:1). Турецкий клуб не выступит на основной стадии еврокубков впервые с сезона-2022/23.

Сульшеру 52 года, он возглавил "Бешикташ" в январе 2025 года. Под его руководством команда завершила прошлый сезон чемпионата Турции на четвертом месте, а также дошла до четвертьфинала в кубке страны.

С 2018 по 2021 год Сульшер был главным тренером английского "Манчестер Юнайтед". Вместе с ним команда дошла до финала Лиги Европы в сезоне-2020/21. В качестве игрока Сульшер выступал за эту команду с 1996 по 2007 год и стал шестикратным чемпионом Англии, дважды выигрывал кубок и суперкубок страны, в сезоне-1998/99 он стал победителем Лиги чемпионов.

В чемпионате Турции "Бешикташ" начал сезон с победы над "Эюпспором" (2:1).