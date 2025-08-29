Ученые получили электричество из ореховой скорлупы

Ученые впервые создали водоэнергетический генератор на основе ореховой скорлупы, который способен вырабатывать электричество из взаимодействия воды и органического материала.

Как передает Day.Az, результаты работы опубликованы в журнале Energy & Environmental Materials.

Исследователи использовали скорлупу миндаля, фундука, пекана и грецкого ореха, богатую порами и гидрофильными группами. При контакте с водой эти микроканалы запускают гидровольтаический эффект - движение ионов под действием испарения и капиллярных сил, что приводит к генерации электрического тока. Устройство из скорлупы грецкого ореха показало стабильное напряжение более 600 мВ и плотность мощности свыше 5,9 мкВт/см², работающую на протяжении недели.

После специальной обработки производительность выросла: напряжение достигло 1,21 В, а максимальная плотность тока - 347,2 μА/см², что превышает показатели большинства органических и неорганических аналогов. Две такие установки, соединенные вместе, смогли питать LCD-калькулятор без дополнительных преобразователей.

По словам авторов, технология демонстрирует, как аграрные отходы - обычная ореховая скорлупа - могут стать доступным и экологичным источником энергии для питания небольших электронных устройств. В перспективе такие генераторы смогут использовать влагу, дождевую воду или даже морскую воду, открывая новые возможности для развития устойчивой энергетики.