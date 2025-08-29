Трамп планирует новое сокращение зарубежной помощи

Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить иностранную помощь еще на $5 млрд.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета New York Post (NY Post).

По ее информации, из $5 млрд, которые будут возвращены в американский бюджет, $3,2 млрд предназначались Агентству США по международному развитию (USAID), остальные средства шли в другие фонды Госдепартамента.

3 февраля администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны.

10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило реализацию 83% программ этого ведомства.